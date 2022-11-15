Ufuk Üniversitesinde yine maaş krizi

Daha önce tüm çalışanlara yarım maaş yatırılması ile gündeme gelmiş olan Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde bu ay maaşlar yatmadı.

Üniversitede, Sağlık Bakanlığının yeni yönetmeliğiyle hekimlere tanınan taban ek ödeme ve teşvik ödemeleri de Ağustos ayından beri verilmiyordu.

Özellikle asistan hekimler, meslektaşlarıyla eşit şartlarda çalışıp eşit kazanamıyor olmaktan aylardır şikayetçilerdi.

Hiçbir açıklama yapılmadan yaşatılan bu mağduriyet hocalardan personele kadar tüm çalışanlarda büyük tepki yarattı.

Maaşların geç yatmasıyla CİMER'e ve YÖK'e şikayet dilekçeleri yazan sağlıkçılar seslerini duyurmak için başka yöntemlere de başvuracaklarını açıkladılar.