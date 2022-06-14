Ufuk Üniversitesi eksik maaş yatıracağını duyurdu: Meslek ayrımı fark etmeksizin 3 bin 500 TL

Ankara'da bulunan Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarına bugün iletilen kararla, yarın yatırılacak olan maaşlarının eksik miktarda yatırılacağı bildirildi.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Haluk Yetkin'in imzası bulunan kararda, meslek ayrımı fark etmeksizin hastanede çalışan herkese 3 bin 500 TL maaş yatırılacağı duyuruldu. Söz konusu kararın maaş gününden bir gün önce iletilmesi ise dikkat çekti.

Herhangi bir açıklama yapılmadı

soL'a konuşan hastane çalışanı, kararın maaş gününden bir gün önce ve saat 17.00 sıralarında iletildiğini belirtti. Maaşların neden eksik yatacağına dair bir açıklamada bulunulmadığını söylen çalışan, maaşlarının tamamının ne zaman yatırılacağına dair de bir bilgilendirme yapılmadığını aktardı.

Çalışan, yarın Türk Tabipler Birliği'nden bir heyetin ise konuya dair mütevelli heyeti ile görüşmeye geleceğini belirtti.