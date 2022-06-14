ODTÜ'de sendika başkanı akademisyen görevden alındı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde görevli akademisyen Doç. Dr. Yonca Özdemir, 'akademik yetersizlik' iddiasıyla görevden alındı.

Kampüsün sendikası KAMPÜS-SEN'in başkanı olan Özdemir, konuya ilişkin yaptığı basın duyurusunda, kampüs yönetiminin kontrat yenilememe kararının yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini, ancak bu taleplerin reddedildiğini aktardı.

Akademik olmayan bazı nedenlerden dolayı işten çıkarılmış olduğunun aşikâr olduğuna işaret eden Özdemir, kampüs yönetiminin bu kararıyla sendikayı hedef aldığının açık olduğunu vurguladı.

Yönetimin kararını kınadığını açıklayan Özdemir, tüm ODTÜ bileşenlerini, akademisyenleri, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki sivil toplum örgütlerini dayanışmaya davet etti.

Sendikalardan destek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen), bir açıklama yaparak Özdemir'e desteğini açıkladı.

Bahse konu sendikalar tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Özdemir’in “sırf sendikacı diye” görevine son verildiği, dolayısıyla Özdemir’in görevine iade edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, OTDÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda mali ve idari sorunların bulunduğu, çözüm olarak da akademik personel ve Üniversitede örgütlü ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Personel Sendikası (Kampüs-Sen’i) susturmaya çalışıldığı iddiasında bulunuldu. “Bu bağlamda akademik olarak çok başarılı Sendika Başkanı Doç. Dr. Yonca Özdemir’in tamamen uyduruk nedenlerle ve hukuka aykırı bir şekilde işine son verilmiştir. Bu, yıllardır demokratik üniversite kavramı ile adı anılan ODTÜ için büyük bir utançtır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Eğitim bakanlığı, YÖK ve YÖDAK’a da konuyla ilgili çağrıda bulunuldu.