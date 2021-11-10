UEFA'dan Galatasaray kararı: Ceza geldi

UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, gelecek iki deplasman maçında taraftarına bilet satamayacak.

Galatasaray'ın hükmen galibiyet başvurusu sonuçlandı

Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle UEFA'ya yaptığı başvurunun sonucu belli oldu. Sarı kırmızılılar itirazını geçerli sürede yapmadığı için değerlendirmeye alınmadı. Ajansspor'un haberine göre UEFA, kural hatası başvurusunun 24 saat içinde yapılmadığı için değerlendirmeye almadı.