Galatasaray'dan hükmen galibiyet başvurusu

Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova'yla yaptığı maça ilişkin 'hükmen galibiyet' başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası hakkında

Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü"

Perşembe günü düzenlenen futbol maçı 1-1 berabere sonuçlanmıştı.