Galatasaray'ın UEFA Kupası maçında kural hatası iddiası: Maçın tekrarı için başvuru yapılacak

Galatasaray-Lokomotif Moskova maçında 2 sarı kart yemesine rağmen oyundan atılmayan Moskovalı oyuncu olduğu ve Galatasaray’ın konuyu UEFA’ya taşıyacağı öğrenildi.

Oda TV'de yer alan iddiaya göre, maç tekrar edilebilir.

Maçta 90+1’de Kerem Aktürkoğlu’nu çekerek düşüren Rus ekibinin 2 numaralı oyuncusu pozisyonun hemen ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

Pozisyonun ardından çıkan kavgadan sonra aynı oyuncu bu kez kavgaya karışıp tribünlere doğru hareket yaptığı için 2 dakika sonra tekrar sarı kart görüyor.

İkinci sarı kartın ardından oyundan atılmadığını gören oyuncu ikinci kartı olduğunu hakeme hatırlatmadan devam ediyor.

Kurallara göre kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması gerektiği öne sürülürken Galatasaray’ın bu konuda başvuruda bulunacağı aktarıldı.