UEFA Galatasaray'ın hükmen galibiyet başvurusunu reddetti

Galatasaray Spor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova'yla yaptığı maça ilişkin 'hükmen galibiyet' başvurusunda bulunmuştu.

UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu reddetti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" denilmişti.

Bu başvurunun nedeni rakip takımda çift sarı kart gören oyuncunun oyundan atılmaması olmuştu.