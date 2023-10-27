UEFA Filistin'i görmek zorunda kaldı

Batı medyası tarafından görmezden gelinen Gazze katliamı ve İsrail saldırganlığı Çarşamba günü oynanan Glasgow Celtic-Atletico Madrid maçında seyirciler tarafından yoğun şekilde protesto edildi.

Tüm engellemelere karşın stadyumdaki tüm seyircilerin Filistin Direnişi'nin yanında olduklarını simgeleyen bayrak, pankart ve tezahüratları spor kamuoyunun gündemine damga vurdu.

Klüp yönetiminin karşı çıkmasına rağmen eylemi örgütleyen Green Brigade adıyla örgütlenen taraftarlar bölgeye insani yardım ulaştırılması için Uluslararası Kızıl Haç ile de işbirliği yapıyor.