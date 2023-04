'Ucuz' et kuyruğunda tepki: 'Devlet kurumlarını satarak bu hale geldik'

Et fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardından Ankara'da Et ve Süt Kurumu'nun önündeki "ucuz" et kuyruğu uzadı.

Bir kilo kıymanın market ve kasaplarda 300 liraya dayanması nedeniyle dar gelirli yurttaşların tercih ettiği kurumda kıyma 119 liradan, kuşbaşı et 129 liradan satılıyor. Ancak ürünlerin belirli bir miktarın üstünde alınmasına izin verilmiyor.

'Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz?'

Kuyruktaki yurttaşlardan Ayşe Koç saatlerdir beklediğini dile getirerek, "Hiçbirimiz zevkten gelip sabahın beşinde buralarda beklemiyoruz. Bize bunu yaşatanlar düşünsün. İnsanlar sahuru yapıyorlar. Geliyorlar burada sıraya giriyorlar. Alacakları bir kilo et, bir kilo kıyma için. Sabah saat 7 buçukta çıktım. 24 sene bu devlete hizmet yaptım. Üniversite mezunuyum aldığım ücreti söylersem dudağınız uçuklar. Asgari ücretten daha düşük maaş alıyorum. Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

'Devlet kurumlarını satarak bu hale geldik'

Emekli olduğunu söyleyen bir başka kişi ise “Köylüye hizmeti götüreceksin. Yolu götüreceksin, ziraatçisini götüreceksin. Hepsini götüreceksin istihdam ettireceksin. Sen ülkenin başına geldiğinde 7 tane gübre fabrikasını satarsan, gübrenin tonunu 18 bin liraya alırsın. 25 bin liraya çiftçi mazot alırsa o tarlayı çiftçi ekemez. Devlet kurumlarını satarak bu hale geldik işte. Mamak’tan geliyorum. Bu bana müstahak değil” dedi.

'Çektiğimiz çile nedir!'

70 yaşındaki bir kadın ise sabah saat 6’da gelerek Et ve Süt Kurumu’nun önünde sıraya girdiklerini belirterek, “Çektiğimiz çile nedir? İnsanların çektiği çileyi anlatmak istiyoruz. Buna neden izin vermiyorlar, neden? Halk görmesin insanlar bir şey anlamasınlar diye” yakındı. (ANKA)