Diyanet'e para yetişmiyor: Harcamalarını ikiye katladı, 6 bakanlığı geride bıraktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'dev bir orduya' benzettiği Diyanet İşleri Başkanlığı, harcamalarıyla yeni bir rekora imza attı. Personel sayısı 130 bini aşan kurum, yılın ilk üç ayından 10 milyar liradan fazla harcayarak 6 bakanlığı geride bıraktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı merkezi yönetim bütçe istatistikleri verilerine göre mart ayında 3 milyar 76 milyon lira harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yılın ilk üç ayındaki harcama tutarı 10 milyar 180 milyon liraya ulaştı. Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 5 milyar 21 milyon lira harcayan kurum bu tutarı ikiye katlamış oldu.

41 kurumu solladı

Hemen her yıl kendisine ayrılan payı aşan kurumun bütçe performansı şimdiden alarm vermeye başladı. Başlangıç ödeneği 35 milyar 910 milyon lira olarak belirlenen Diyanet, üç ayda bu tutarın yaklaşık olarak yüzde 30'una ulaştı. Kurumun harcamalarını azaltmadığı takdirde yıl sonunda 40 milyar liraya ulaşarak kendisine ayrılan bütçeyi aşması bekleniyor.

Başkanlık statüsündeki Diyanet, hazineden aldığı payla birçok bakanlığı da geride bıraktı. İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıklarının harcamaları Diyanet'in gerisinde kaldı. Ayrıca genel bütçeli 41 kurum Diyanet'in harcama düzeyine yaklaşamadı.