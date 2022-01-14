Ucuz ekmek kavgası: 'Ekmeği kaça satıyorsun ulan' deyip vurdu

Kocaeli'nin Darıca İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda servis şoförü Zühtü Ateş'e ucuza ekmek dağıttığı gerekçesiyle ateş edildi. "Ekmeği kaça satıyorsun ulan" diyerek bacağına ateş eden iki kişi olay yerinden kaçtı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Zühtü Ateş'in tedavisi sürüyor. Fırın sahipleri ise bakkallara ucuza ekmek verdikleri için rakipleri tarafından kendilerine göz dağı verilmek istendiğini dile getiriyor. Olayla ilgili polis soruşturması başlatılırken kaçan iki kişi aranıyor. (İHA)