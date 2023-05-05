Üçüncü kez ihaleye çıkıldı: Denizli Şehir Hastanesi'nde neler oluyor?

T24 yazarı Çiğdem Toker, Antalya Şehir Hastanesi'nden sonra Denizli Şehir Hastanesi ihalesinin de soru işaretleri içerdiğine dikkat çekti. Toker, "Faturası yoksula, emekliye yüklenen bu büyük, bu katlanan kamu zararının sorumluları kimlerdir?" diye sordu.

Çiğdem Toker'in "Denizli Şehir Hastanesi’nde neler oluyor?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İlk ihalesi Antalya Şehir Hastanesi gibi 2020’de yapılan Denizli Şehir Hastanesi projesi de hesapsız ve kamuya çok yüklü bir fatura getiren projelerden biri olarak kayda geçiyor. Denizli Şehir Hastanesi için ilki Aralık 2020, ikincisi Mayıs 2021’de yapılan iki ihaleyi kamuoyuna (Sözcü gazetesinde) duyurmuştum. Özetle şöyleydi:

'-İlk ihaleyi Aralık 2020’de 1 milyar 34 milyon 53 bin 20 TL’ye Ekşioğlu-Ekşihan,

-İkinci ihaleyi Mayıs 2021’de 1 milyar 189 milyon TL’ye Ermit Mühendislik-Özge İnşaat,

-Üçüncü ihaleyi Mart 2023’de 4 milyar 697 milyon 900 bin TL IC İÇtaş firması aldı.'

İlk ihaleyi alan firmanın neden bıraktığı, ya da bıraktırıldığı kamuoyuna açıklanmadı. İkinci ihale sonrası yapımına Temmuz 2021’de yapımına başlanan Denizli Şehir Hastanesi Ağustos 2023’de bitecekti. (750 gün yapım süresinin ne kadar acele (!) olduğu dolayısıyla pazarlık usulü koşullarını ne kadar taşıdığı ise ayrı tartışma konusu.) Yine pazarlık usulüyle yapılan bu ihalede de anlaşmazlıklar çıktığını işin durma noktasına geldiğini Denizli yerel medyadaki meslektaşlar haberleştirmişti.

Müteahhit firma ile Sağlık Bakanlığı arasında anlaşmazlık çıktığı da haberler arasındaydı. Şimdi gelinen noktada 1000 yataklı Denizli Şehir Hastanesi’nin maliyeti en az üçe katlanmış durumda. Dahasını paylaşayım. Son ihalede Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yaklaşık değer 4 milyar 865 milyon 765 bin 633 TL. IC İçtaş’ın verdiği en düşük teklif, yaklaşık maliyetin yüzde 3,45 üzerine çıkmış. İndirim hak getire…"