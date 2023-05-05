İzmir İktisat Kongresi binasının inşaatı bitmeden açılışı yapılmış

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ekonomi politikalarının hazırlandığı İzmir İktisat Kongresi için yapılan tarihi bina AKP tarafından tamamlanmamasına rağmen göstermelik olarak açıldı.

Cumhuriyet’ten Erman Şentürk’ün haberine göre, 17 Şubat'ta yapımı tamamlanması gerekirken tarihi binayı bitiremeyen AKP, buna rağmen açılışı yaptı. Açılışı yapılmasına karşın inşaatı süren binanın olmayan duvarları ve yarım kalan dış cephesi dev Türk bayrağının yanı sıra 100. yıl için hazırlanan pankart ile saklanarak kamufle edildi.

Bakanlar kurdele kesmişti

Açılış kurdelesini geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile AKP Grup Başkanvekili Binali Yıldırım’ın kestiği İktisat Kongresi binasının içerisinde fuaye alanı, sergi salonu ve etkinlik salonunun olduğu kesim açılırken, binanın kalan kesiminde henüz iç duvarları, çatı imalatları, dışındaki taş duvarlarının tamamlanamadığı, iç tefrişatı ile dekorasyonuna dahi başlanamadığı görüldü.

Yapılan göstermelik açılış törenine karşın yarım kalan inşaatın diğer cephesinde ihale şartnamesinde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleriyle maliyetinin yazılı olduğu panonun da binanın girişinde aynı şekilde yer aldığı dikkat çekti. Zemin katında bir fuayesi olan merkezin sadece ilk blokta yer alan kongrelere ev sahipliği yapacak salonu ve fuaye alanı hizmete açıldı.

Göstermelik açılış yapılmasına tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko şunları söyledi:

"Burada karşımıza çıkan manzara AKP iktidarının sık sık gördüğümüz göz boyama çalışmalarından bir tanesidir. Yıllardır İzmir’de ayırdığı düşük bütçeler, iptal edilen projeler ve havada kalan vaatler ile gündeme gelen iktidar, İzmir’de adeta şaşı bakmaktadır. Tarihi yerinde aslına uygun olarak inşa edileceği sözü verilen İktisat Kongresi binası da tıpkı diğer projeler gibi vaktinde tamamlanamamıştır.

İzmirlilerin gözünü boyamak amacıyla göstermelik olarak açılışı yapılsa da aslında inşaatı süren bu yatırım algı operasyonlarına alet edilmiştir. Apar topar hazırlanan organizasyonla seçim malzemesi haline getirilen bu yatırıma, 14 Mayıs’tan sonra CHP iktidarında hak ettiği değeri yine CHP verecektir."