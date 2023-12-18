Ücretsiz olacağı vaat edilen HPV aşısına yine zam geldi: Kanserden korunmanın bedeli 10 bin liraya dayandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2022 kasım ayında rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz olacağı vaadinin ardından HPV aşısına zam geldi.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, yılın başında 1928 lira olan aşı, gelecek yüzde 25'lik son zamla birlikte yaklaşık 3220 lira olacak. Böylece üç doz uygulanan aşıya ulaşmanın bedeli 10 bin liraya dayanarak asgari ücrete ulaştı.

HPV aşısı yaptıran kadınların SGK’nin aşı masrafını karşılaması konusunda açtığı davaların bir kısmının kazanılması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaşın üstüne ücretsiz HPV aşısı yapılması çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.

Koca'nın söz konusu vaadinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmiş olmasına karşın, HPV aşıları hâlâ aşı takvimine alınmadı.