'Ücretsiz doğalgaz' kararı yürürlükte

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerine dair belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Toplam ödenecek tutar faturada '0' lira olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek.

EPDK kararına göre 1 ay için "ücretsiz doğalgaz" kullanımının maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı. Uygulamadan 19,7 milyon abone yararlanacak

Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.