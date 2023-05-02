Seçim öncesi tepki çeken gaz mesajı: 'Faturanız Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanacaktır'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'bedava doğal gaz' vaadinde bulunmuştu.

Ücretsiz gazın Karadeniz’den çıkarılan yeni kaynak ile sağlanacağı söylense de maliyetinin 37 milyar lirayı bulması beklenen 'müjde' için Hazine borçlanmasına gidileceği öğrenildi. Dolaylı olarak yine halkın cebinden çıkacak gaza ilişkin İzmir'de abonelere gönderilen bir mesaj tepki çekti.

İzmirGaz Doğal Gaz'ın kısa mesaj ve matbu faturalar aracılığıyla ilettiği açıklamada "Sayın abonemiz bir ay süreyle oluşan ya da oluşacak doğal gaz faturanız iptal edilecektir. Ödeme yapmamanız gerekmektedir. Ödeme yaptıysanız tüketim bedeliniz müşteri sözleşmesi hesabınıza iade olarak yansıtılacaktır. Bu süreçte oluşacak doğal gaz faturanız Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Milyonlarca faturaya düşülen özel not, sosyal medyada kamu imkanlarının seçim propagandası için kullanıldığı eleştirilerine neden oldu.