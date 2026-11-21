Geçtiğimiz hafta boyunca eğitim-öğretime 1 hafta ara verildi.

Tüm öğretmenler olduğu gibi ücretli öğretmenler de derse girmedi.

Ancak ücretli öğretmenlerin maaşlarının yalnızca girdikleri ders saatleri üzerinden hesaplanması nedeniyle ara tatillerde ödeme yapılmıyor. Bu durum, düşük ücretlerle çalışan öğretmenlerin ekonomik mağduriyetini daha da artırıyor.

Egedesonsöz’den Buse Açıkalın'a konuşan Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, ara tatil nedeniyle ücretli öğretmenlerin maaşlarında kesinti yaşandığını belirtti.

'Öğretmenler ara tatili yine maaş almadan geçirdiler'

Ara tatil nedeniyle ücretli öğretmenlerin maaşlarında kesinti yaşandığını belirten Atasoy, “Ücretli öğretmenler ara tatili yine maaş almadan geçirdiler. Kasım'da maaşlarımız 21-22 bin lira civarında yatacak. O da derslere tam giren arkadaşlarımız için. Derslere tam girmeyen arkadaşlarımız da 10-15 bin lira gibi maaş alacak. Ara tatilde de ücretli öğretmenlerin maaşı kesildi” dedi.

'Tüm derslere girersek yıl içinde sadece iki ay asgari ücret civarında bir maaş alıyoruz'

Aldıkları ücretlerin geçimlerini sağlamaya yetmediğini söyleyen Atasoy, “Zaten aldığımız maaş yeterli değil. Tüm derslere girersek yıl içinde sadece iki ay asgari ücret civarında bir maaş alıyoruz. Ama bizim ara tatillerde, dönem tatillerinde, milli bayramlarda dini bayramlarda maaşımız tam yatmadığı için yılın genelinde biz yine asgari ücretin altında alıyoruz. Bu yüzden mağduriyet devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında hala bir düzenleme yapmadı. Maaşlar zaten az, az olan maaşlar da ara tatilde tekrar kesiliyor” açıklamasında bulundu.

'Aynı işi yapıyorlar, biri 100 bin lira alıyor, diğeri 25 bin lira alıyor'

Kadrolu öğretmenlerle ücretli öğretmenler arasındaki maaş farkına da tepki gösteren Atasoy, “Alınan 15-20 bin lira gibi bir öğretmen için komik rakamlar. Kadrolu arkadaşlarla aynı işi yapıyorlar, biri 100 bin lira alıyor, diğeri 25 bin lira alıyor. 80 bin ücretli öğretmen yine aynı şartlarda çalışmaya devam ediyor. Düzenleme yapılmadı, bu konuda çalışmalar da şu an itibarıyla yok. Toplumun en mağdur kesimi ücretli öğretmenler” ifadelerini kullandı.

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