Ücretleri ödenmeyen işçiler Kazakistan'dan dönemiyor

Kazakistan’da çalışmaya götürülen Türkiye vatandaşı inşaat işçileri ücretleri verilmediği ve vize işlemleri de yapılmadığı için Almata kentinde mahsur kaldı.

Kazakistan firması olan Bi Grup Holding bünyesinde bulunan Novacity firması için toplu konut şantiyesinde çalışan işçiler, resmi olarak hangi firmanın sahibi olduğunu bilmedikleri bir şahıs tarafından Kazakistan’a götürüldüklerini belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, Kazakistan’a götürülürken ücretlerinin düzenli olarak 15 günde bir ödeneceği, iş sözleşmesi ve vize işlemlerinin Kazakistan’da yapılacağı sözü verilerek götürüldüklerini, ancak daha sonra hiçbir sözün yerine getirilmediğini aktardılar.

İşçiler, hak ettikleri ücretleri alamadıkları gibi turistik vize ile götürüldüklerinden vize süreleri dolunca da kaçak konumuna düştüklerini belirttiler. İşçiler, hiçbir sözleşme imzalamayan Kazak firması Novacity’nin muhatap olarak işçileri Kazakistan’a götüren şahsı gösterdiklerini, bu şahsın Kazakistan’daki ortaklarıyla birlikte işçileri ilgili firmada bu yöntemle çalıştırdıklarını ifade ettiler.

Mağdur olduktan sonra çalışmayı bıraktıklarını belirten işçiler, ülkeye dönebilmek için Almata’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna’na başvurduklarını ancak burada konsolosluk yetkililerinin işçilerin sorunlarının çözümünden ziyade çalışmaya devam etmeleri yönünde işverenle uzlaştırma yoluna gittiklerini belirttiler.

Yaşadıkları sorunların çözümü için Dışişleri Bakanlığı’na ve ilgili tüm yetkililere çağrıda bulunan ve çözüm talep eden işçiler, bireysel olarak vize işlemlerini başlatmış durumdalar. Şirketin kendileri için kiraladığı evlerde kalan işçiler ödeme alamadıkları gibi firmanın yemek vermeyi de kesmesi nedeniyle kendi aralarında dayanışma göstererek gıda ihtiyaçlarını temin ettiklerini, ülkeye bir an önce dönmek istediklerini ifade ettiler.