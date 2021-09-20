İşçi merkezi Gebze'de dikkat çeken açılış: İşçi Evi yoğun katılımla yola çıktı

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çağrısıyla açılan semt ve işçi evlerine bir yenisi eklendi. Gebze İşçi Evi dün yoğun bir katılımla açıldı.

İşçi evi komitesi adına konuşan ve sözlerine "Bu davet bizim diyerek" başlayan Hande Tunca, "İşçi evi, adı üstünde her şeyden önce bir ev. Örneğin mesaiden çıkan işçiler akşam hep beraber işçi evine gelerek dertlerini, sorunlarını ve bu sorunların üstesinden nasıl gelineceğini konuşacaklar. İşçi Evi’nin öncelikli amacı bunun gerçekleşmesini sağlamaktır" dedi. Tunca, Nâzım Hikmet dersliğinin emekçi gençlerin bir araya gelerek öğrenme sürecini birlikte yaşayacakları, parasız eğitimin mümkün kılınacağı bir sınıf olarak hayata geçeceğini dile getirdi.

Tunca, "Behice Boran toplantı odası ise katkı koymak isteyen, emek veren herkesin fikirleri alınarak işçi evinde yapılacak olan atölyelere, etkinliklere karar verilecek bir oda olacak. Mustafa Tozkoparan Kütüphanesi eğitim, kültür, tarih, felsefe gibi alanlarda, kendimizi de içinde konumlandırdığımız, giderek büyüyen bir kitaplığın salonu haline gelecek. Kamil Kinkır, sınıfın örgütlenmesi ve sendikal mücadele için katkı sunmuş bir yoldaşımızdı. Kamil Kinkır İşçi Odası, fabrikalardan, vardiyalardan çıkan işçilerin buluşma noktası olacak" diye konuştu.

'İşçiler örgütlenirse üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur'

Tunca’dan sonra metal işçisi olan Aydaner Aktaş söz aldı. Aktaş, “İşçi kenti olan Gebze’de işçilerin de evi olsun diye burayı yapmaya çalıştık. 15 yıldır işçiyim, 15 yıldır hiçbir şeyin değiştiğini görmedim. İşçiler örgütlenirse üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur" dedi.

'Emekçileri çocukları, ülkesi, halkı için çalışmak heyecanlandırır'

TKP Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz da şunları söyledi:

"Biz burada bir tabela veya bir bina açmıyoruz, biz burada bir fikri yaymak için bu evi kuruyoruz. Türkiye’deki emekçi sınıfları heyecanlandıracak şey, işsiz kalınmayacak bir ülkede çalışmak, çalışırken can güvenliği endişesi taşınmayacak günler yaşamaktır. Emekçileri; çocukları, ülkesi, halkı için çalışmak heyecanlandırır. Çocukların eşit ve parasız bir biçimde okuduğu bir düzen, bilimsel bir eğitim heyecanlandırır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Türkiye’de emekçilerin bir fikir etrafında, yani sosyalizm etrafında bir araya gelmeleri emekçileri heyecanlandırır. Bu işçi evinin açılmasının en büyük anlamı budur."

İkizdere direnişi adına konuşan Asuman Fazlıoğlu, kendi direnişlerinden öğrendikleri şeyler olduğunu, işçilerin bir araya gelmesi halinde, örgütlenmeleri halinde onları hiçbir şeyin durduramayacağını söyleyerek İşçi Evi’nin de bu anlamda çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Konuşmaların ardından Yapıcılar grubu bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Açılışa SOL Parti, Bilkar, EYT, Birleşik Metal İş Sendikası 1 ve 2 No’lu şubeleri ile Eğitim İş sendikasının temsilcileri katıldı.