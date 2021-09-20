Antalya'nın 6. semt evi Kepez'de açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla mahallelerde halk örgütlenmesi ve dayanışması olarak açılan ve giderek yaygınlaşan evlere bir yenisi Antalya Kepez'de eklendi. Kepez Özgürlük Mahallesi'nde açılan yeni semt evi, Kepez'deki 2. semt evi oldu.

Semt evleri eğitimde eksik kalan çocuklar için ücretsiz eğitim sağlarken, şiddet gören kadınlar için dayanışma, hukuki ve psikolojik destek veriyor. Buralarda özellikle yoksul çocuklarının tarikatların elinden kurtarılması için yoğun çaba sarf edilirken, her sektörden emekçiler ortak mücadele için neler yapılabileceğini konuşuyor.

Açılışa çok sayıda mahalleli genç, işçi, emekli ve ev hanımı katıldı. Açılışa Emek Partisi (EMEP) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği de destek verdi.

'İnsanca yaşamı savunmak için semt evleri var'

Açılışta konuşan TKP Özgürlük Semt Evi sorumlusu Mine Küksar, semt evinde yapılacak atölyeler, eğitimler, paneller ve söyleşiler hakkında bilgi verdi. Mahallede ihtiyacı olanlarla dayanışma içinde olacaklarını dile getiren Küksar, bu mücadeleye katkı sunmak isteyen herkesi semt evine beklediklerini de dile getirdi.

Açılışta semt evinde yapılacak atölyeler, eğitimler, paneller ve söyleşiler hakkında bilgiler paylaşıldı

Ardından söz alan semt evi gönüllülerinden Eda Mermi şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Komünist Partisi bir süredir mahallelerde, fabrikalarda, köylerde mücadeleyi büyütmek için ülkemizin dört bir yanında semt evleri, köy evleri, işçi evleri açıyor. Bugün semt evlerine bir yenisini Özgürlük mahallesinde eklemek için bir araya geldik.

Biz emekçiler sırtımıza çöken bu gerici düzenden kurtulmak isteyenleriz ve semt evlerinde bir araya geliyoruz, güçleniyoruz. İnsanların barınma, eğitim, sağlık gibi temel yaşamsal haklarını bile sağlayamayan, asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamayan bu düzene karşı emekçiler olarak bir araya gelmemiz ve en meşru hakkımız olan yaşam hakkımızı savunmamız için semt evleri var.

Kadınları geri plana iten, kamusal hayattan uzaklaştıran, her geçen gün kadına şiddetin ve cinayetlerin arttığı bu düzenden kurtulmak için semt evleri var. Çocuklarımıza içi boşaltılmış, gerici eğitimi layık gören düzene karşı bir arada mücadele etmek için semt evleri var. Mücadeleyi büyütmek, iktidara, bu düzene karşı omuz omuza daha güçlü olmak için, insanca bir yaşamı savunmak için semt evleri var. Özgürlük mahallesinde açmakta olduğumuz semt evi, mahallede bu başlıkların ve daha fazlasının temsilcisi olacaktır.

Antalya'da altıncısı Kepez ilçesinde Ulus Semt Evi’nin ardından 2. olarak açılan Özgürlük Semt Evi’miz, bugünkü açılışından itibaren, mahallede emekçilerin birbirinden başka kimsesi olmadığını bilerek, mücadeleyi omuz omuza büyütmek, sırtımıza çökenlerden hesap sormak için bir merkez haline gelecek, hep birlikte getireceğiz. Yolumuz açık olsun."

Mahalleliden destek

Etkinlikte Antalyalı devrimci müzik grubu Grup Memleket de sahne aldı. Çok sayıda gönüllü ve mahalleli hem açılış alanından hem de balkonlarından ve pencerelerinden şarkılara eşlik etti, semt evi gönüllü formlarını doldurdu. Mahalleden birçok kişi hazırladığı yiyecekleri semt evine taşıdı.