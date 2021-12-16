'Ücretler geciktirilemez, zamanında ödensin!'

İzmir'de Genel İş Sendikası üyesi İzelman ve İzenerji işçileri Basmane Fuar Kültürpark'ta eylem yaptı. Maaşlarının zamanında yatırılmadığını ya da eksik yatırıldığını belirten işçiler toplu sözleşmelerde kazanılan haklarını istiyor.

"Kiraların, faturaların ödeme zamanı geldiğinde kimse beklemiyor. O yüzden, maaşlarımız zamanında yatsın istiyoruz" diyen işçiler, "Sorumlusu olmadığımız ekonomik krizin bedelini ödemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçiler, "Belediye işçisi ekmeğinin peşinde", "İş ekmek yoksa barış da yok", "Zamansız 10 para etmez beş para" sloganları attı.