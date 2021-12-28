'Ücretler enflasyonun altında: Ortalama ücret ve asgari ücret makası kapanıyor!'

DİSK-AR, "Ücretler enflasyonun altında! Ortalama ücret-asgari ücret makası kapanıyor!" başlıklı bir araştırma bülteni hazırladı.

TÜİK, 2020 yılına ait İşgücü Maliyeti istatistiklerini 24 Aralık 2021 tarihinde yayımladı. 2012 yılında 2.053 TL olan brüt ortalama ücret 2020 yılında 4.050 TL olarak açıklandı.

DİSK'in açıklamasına göre, 2012 ve 2020 arasındaki 8 yılda tüketici fiyatları yüzde 221 artarken aylık ortalama brüt ücret ise yüzde 197 arttı. Böylece ücretlerdeki artış fiyat artış oranının yaklaşık 25 puan altında kaldı. Diğer bir ifadeyle aylık ortalama brüt ücretler enflasyonun altında kalmış oldu.

Araştırma benzer bir gelişmenin işgücü maliyetlerinde de söz konusu olduğunu ortaya koydu. 2012-2020 arasında işgücü maliyetleri yüzde 194 artarken üretici fiyatları yüzde 228 arttı. Böylece işgücü maliyetleri üretici fiyat artışlarının 34 puan altında kaldı.

Bazı veriler şöyle: