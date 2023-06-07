Ücret karşılığı sınav: Online sınavlar için tarife paylaştılar

Yıllardır yüksek lisans ve doktora kademelerinde para karşılığı tamamlanan bitirme tezlerine ilişkin tartışmalar sürerken şimdi de benzer bir işlemin lisans sınavlarında da yapılmaya başlandığı görüldü. Online sistemin açığından faydalanan belirli bir kesimin, ücret karşılığında sınavlara girdiği gün yüzüne çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, çevrimiçi sınavlar için WhatsApp uygulamasından ilan paylaşan bir kişi, kendisini İnşaat Mühendisliği öğrencisi olarak tanıtan muhabire, ‘‘Paranın yarısını şimdi, yarısını sınavın ortasında alırım. Üniversite zor soru soran bir üniversite ise ve yüksek puan almanız önemliyse ücret 900 TL'ye çıkabilir’’ dedi.

Sınavın klasik mi test mi olduğunu soran kişi, aldığı ücretin sınavın zorluk derecesine göre değiştiğini ifade etti. Ödemenin yarısını sınavdan önce, kalanını ise sınavın ortasında aldığını söyleyen yurttaş, “Sınavdan 75 ve üzeri not alacağıma inanıyorum. Bu konuda garanti veremem ancak aldığım ortalama not 80 ve üstü” diye konuştu.

Ücret tarifesi

Üniversitelerin hangi saatte sınav yaptığını bildiğini ifade eden yurttaş, bu konuda yanıltılırsa anlaşmayı bozacağını bildirdi. Online sınavlar için paylaşılan tarifede ise şu bilgiler sıralandı: