Üçlü görüşmeden İsveç'e 'onay' çıkmadı: 'NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile görüşeceğiz'

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'nda İsveç'in NATO üyeliğine dair bir karar çıkmazken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta Stokholm için önemli bir karar alınabileceğini belirtti.

Brüksel'deki toplantının ardından basına açıklamada bulunan Stoltenberg, pazartesi günü NATO liderler zirvesinin yapılacağı Vilnius'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geleceklerini açıkladı.

''İsveç'in NATO üyeliğine yakın olduğunu'' belirten Stoltenberg, ''Önemli olan gelecek hafta olumlu bir sonuç almamız'' dedi.

Öte yandan Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'nda İsveç'in üyeliğine Türkiye yeşil ışık yakmadı.

ABD ve Batı, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde İsveç'in NATO üyeliğinin kesinleşmesini istiyor.

Fidan: Sağlam tavır sergilenmeli

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan bir isim de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.

Hukuki adımların yanı sıra somut adımlara tanık olmak istediklerini belirten Fidan, ''NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır. İsveç mevzuat değişikliği anlamında adımlar attı ancak mevzuat değişikliklerin fiiliyata yansıması gerekiyor" dedi.