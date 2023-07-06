NATO Zirvesi öncesi İsveç'te ilk: Bir kişi 'PKK için finansman sağlamaktan' suçlu bulundu

Türkiye'nin NATO üyeliğini "teröristlere kucak açtığı" gerekçesiyle reddettiği İsveç'te, PKK adına para toplamaktan yargılanan kişi 'teröre finansman sağlamak', 'gasp teşebbüsü' ve 'silahlı saldırı' suçlarından 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu kişinin daha sonra Türkiye'ye iade edileceği bildirildi. Böylece, ülkede ilk kez, PKK/YPG adına para toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.

Kırklı yaşlarında olduğu belirtilen şüpheli, İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için geçen ocak ayında tutuklanmıştı.

İsveç'ten üst üste adımlar

İsveç son dönemde Ankara'nın beklentilerini karşılayabilecek bir dizi 'terörle mücadele kanunu' geçirdi. Terör tanımını daha kapsamlı hâle getiren bu yasalar, terör örgütlerinin finansmanına yönelik faaliyetlerden ötürü dava açılmasını da kolaylaştırıyor.

Daha önce IŞİD bağlantılı davalarda işletilen bu yasa, PKK destekçisi olduğu iddia edilen bir kişiye karşı ilk kez kullanıldı.