Biden: İsveç'in NATO'ya üye olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz

Beyaz Saray’da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin NATO üyeliğine verdiği desteği yineledi. Beyaz Saray sözcüsü, Türkiye ve Macaristan’a İsveç’in üyeliğini en kısa zamanda onaylama çağrısında bulundu.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre Biden, “ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğini tamamen, tamamen desteklediğini tekrarlamak isterim. Bunun önemi çok açık. İsveç ittifakımızı daha da güçlü hale getirecek ve NATO içinde sahip olduğumuz aynı ilkelere sahip. NATO’ya üye olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Beyaz Saray'dan görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada "Çin konusunda transatlantik çabaların koordine edilmesine yönelik ortak kararlılıklarını vurguladığı" ifadesi de dikkat çekti.

Türkiye ve Macaristan'a çağrı

İsveç’in NATO üyelik süreci, Beyaz Saray’da bugünkü günlük basın toplantısında da Türkiye’den gelen son açıklamalar bağlamında konuşuldu. Beyaz Saray sözcüsü Karine-Jean Pierre, İsveç’in NATO’ya katılım protokollerini henüz onaylamayan Türkiye ve Macaristan’a en kısa zamanda İsveç’in üyeliğini onaylama çağrısında bulundu.

İsveç ve Türkiye temsilcileri Brüksel'de bir araya geliyor

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in çağrısıyla Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcileri, bugün Brüksel’deki NATO merkezinde son kez bir araya gelecek.