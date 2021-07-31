'Uçaklar ek ücret almak için yangın çıkar çıkmaz müdahale etmiyor' iddiası

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kiralanan yangın söndürme uçak ve helikopterlerine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Uçaklar-helikopterler ilgili ülkelerden kiralanıyor. Belirli havaalanlarındaki hangarlara çekiliyor. Bu uçaklar-helikopterler sadece hangarda bekledikleri için kiralama bedelleri ödeniyor" diyen Yalım, "Yangın çıktığında ise uçtukları saat sürecine göre ayrı bir ek ücret ödeniyor. Bu ücret her nedense uçak sahibi ülkeye ve şirkete göre değişiyor. Uçaklar ve helikopterler yangın ihbarını alır almaz uçmuyorlar. Neden mi? Çünkü uçtukları süre boyunca ek ücret alacakları için yangın ne kadar geç sönerse o kadar fazla ek ücret alacakları için yangın büyümeden müdahale edilmiyor. Bu İddialar doğru ise vahim bir durumdur" ifadesini kullandı.

Yalım iddialarını şu sözlerle sürdürdü:

"Elin yabancısı senin yanan ormanına değil alacağı paraya bakar. Bu nedenle yerli ve milli olan THK derhal yapılandırılmalı eski işlevine kavuşturulmalıdır. Saraya tahsisli bir kişinin emrine hizmet eden 8 uçak, 7 helikopterlik bir filo varken, ülkemize ait tüm vatandaşlarımızın hizmetine tahsisli bir yangın filomuzun olmayışı çok acıdır. Buradan yetkililere ve AKP Saray İktidarına sesleniyorum. O ormanlarda çıkan yangınlarda yok olan ağaçlar ve canlıların ve de vatandaşlarımızın mallarının, canlarının kayıplarından siz sorumlusunuz. Derhal bu durum en kısa ayrıntısı ile gözden geçirilip tedbirler alınmalıdır."