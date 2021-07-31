'Uçaklar ek ücret almak için yangın çıkar çıkmaz müdahale etmiyor' iddiası

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kiralanan yangın söndürme uçak ve helikopterlerine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.
"Uçaklar-helikopterler ilgili ülkelerden kiralanıyor. Belirli havaalanlarındaki hangarlara çekiliyor. Bu uçaklar-helikopterler sadece hangarda bekledikleri için kiralama bedelleri ödeniyor" diyen Yalım, "Yangın çıktığında ise uçtukları saat sürecine göre ayrı bir ek ücret ödeniyor. Bu ücret her nedense uçak sahibi ülkeye ve şirkete göre değişiyor. Uçaklar ve helikopterler yangın ihbarını alır almaz uçmuyorlar. Neden mi? Çünkü uçtukları süre boyunca ek ücret alacakları için yangın ne kadar geç sönerse o kadar fazla ek ücret alacakları için yangın büyümeden müdahale edilmiyor. Bu İddialar doğru ise vahim bir durumdur" ifadesini kullandı.
Yalım iddialarını şu sözlerle sürdürdü: