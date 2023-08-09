Uçak biletlerinde tavan fiyata zam

Yurt içi biletlerde tavan fiyatlarda zam yapılmasına karar verildi. Yurt içi uçuşlarda uçağın yüzde 85'ine tekabül eden biletler azami 1.650 liraya satılabilecek, geri kalan yüzde 15'lik koltuklarda tavan fiyat 2 bin 500 lira olacak.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar kararın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan toplantı sonucu alındığını belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 lira olarak belirlenmişti.

Tavan ücret 2014 yılında 309 liraya, 2017 yılından ise 352 lira olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya çıkarılmıştı.