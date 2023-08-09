İş bırakan Mamak Belediyesi işçilerine tehdit: Belediye Başkanı'ndan 'fişleme' talimatı

Ankara’da AKP'li Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri, açlık sınırının ve asgari ücretin altında kalan ücretlere tepki için iş bıraktı. İşçiler haklarını aradıkları için tehdit edildiklerini söyledi.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı ve TKP Ankara İl Örgütü işçilerle dayanışma için gittikleri alana alınmadı. İşçiler desteğe gelen PE temsilcileriyle görüşmek üzere çalışma alanındaki tel örgülere geldi.

Dayanışmak için gelen temsilcilerle konuşan işçiler, "Bizi tehdit ediyorlar. Çalışmazsanız bırakın gidin diyorlar. Yemek, yol parası çıkınca 9 bin 500 lira maaş alıyoruz. Asgari ücretin altındayız. Cumhurbaşkanı yüzde 45 diyor, biz de bu oranın bize uygulanmasını istiyoruz. İş makinelerine zarar vereceksiniz diyorlar, bizim böyle bir niyetimiz yok. Sadece hakkımızı istiyoruz" dedi.

PE'den yapılan açıklamada "Hakkını arayan Mamak Belediyesi işçilerine tehdit! Açlık sınırının altında ücretler alan Mamak Belediyesi işçileri insanca ücretler için iş bıraktı. Mücadele eden belediye emekçilerinin yanındayız" denildi.

📢Hakkını arayan Mamak Belediyesi işçilerine tehdit!



Açlık sınırının altında ücretler alan Mamak Belediyesi işçileri insanca ücretler için iş bıraktı.



🚩Mücadele eden belediye emekçilerinin yanındayız#PatronlarınEnsesindeyiz pic.twitter.com/iI8B0dBQVt — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 9, 2023

Belediye Başkanı'ndan 'fişleme' talimatı

Öte yandan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, insanca bir ücret için iş bırakma eylemi yapan emekçileri fişlemek için talimat verdi. Gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Personel Limited Şirketi çalışanlarımızdan olup da Temmuz ayı ücretine ilişkin zam artış oranı bahanesiyle işine başlamayan/görev yerine gitmeyen yahutta işi yavaşlatan herkesin varsa görüntüsü ile birlikte ismini tespit edelim.”

Patronların Ensesindeyiz tarafından yapılan açıklamada "Mamak Belediye Başkanı’ndan işçi düşmanlığı! Belediye Başkanı Murat Köse, ücret artışı taleplerine 'bahane' dedi, iş bırakan emekçileri fişlemek için talimat verdi. Belediye emekçisi köleniz, zam taleplerimiz bahane değildir!" denildi.