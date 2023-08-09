İşçileri tehdit eden AKP'li Başkan Murat Köse'nin karnesi: Kayıp arabalar, akrabacılık, yolsuzluk…

Ankara’da AKP'li Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri, açlık sınırının ve asgari ücretin altında kalan ücretlere tepki için iş bıraktı. İşçiler haklarını aradıkları için tehdit edildiklerini söyledi.

Tehdit AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından geldi. Köse'den işçileri fişlemek için talimat geldi. İnsanca yaşamak için ücret talebinde bulunmak ise "bahane" olarak nitelendirildi.

İşçi düşmanlığı yapan AKP'li Köse'nin belediye başkanlığı karnesi rüşvet ve yolsuzluk, yandaşa ihale, kayıp arabalar, akrabacılık hikayeleri ile dolu.

İşte Köse'nin karnesi:

2022 yılında dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında AKP’li Mamak Belediyesi’nde büyük rüşvet iddiasını gündeme getirdi. Ankara’da Cercis Utaş isimli vatandaşın polis merkezine giderek verdiği ifadeyi gerekçe gösteren Özel; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin görevden alınmasını istedi. İfadede vatandaş arsa alımı onayı için kendisinden 150 Bin dolar istendiğini 100 bin dolara anlaştıklarını belirterek, “100 bin dolar parayı belediye başkan yardımcısına naylon poşet içinde verdim” ifadelerini kullandı.

dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında AKP’li Mamak Belediyesi’nde gündeme getirdi. Ankara’da Cercis Utaş isimli vatandaşın polis merkezine giderek verdiği ifadeyi gerekçe gösteren Özel; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, Mamak Belediye Başkanı istedi. İfadede vatandaş arsa alımı onayı için kendisinden 150 Bin dolar istendiğini 100 bin dolara anlaştıklarını belirterek, “100 bin dolar parayı belediye başkan yardımcısına naylon poşet içinde verdim” ifadelerini kullandı. 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili Yavaş ve Köse arasında tartışma çıktı. AKP’li Murat Köse 44 çocuğun evlerden tahliye edildiğini söylerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da evlerde tecavüz olaylarının yaşandığını söyledi.

Televizyon ihalesine 3 milyon 80 bin liralık harcama

AKP’li Murat Köse’nin başkanlığını yaptığı Mamak Belediyesi 8 Ağustos 2022’de, “Mamak TV için malzeme alımı” başlıklı bir ihaleye çıktı. Cumhuriyet'in haberine göre sonuç ilanı 7 Ekim 2002’de Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yayımlanan ihale kapsamında belediye bünyesinde kurulacak TV kanalının “stüdyo malzemeleri, kameraları, dekor ve reji sistemleri” gibi ihtiyaçları için ilçe halkının bütçesinden 3 milyon 80 bin lira harcama yapıldı.

Belediyesi 8 Ağustos 2022’de, başlıklı bir ihaleye çıktı. Cumhuriyet'in haberine göre sonuç ilanı 7 Ekim 2002’de Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yayımlanan ihale kapsamında belediye bünyesinde kurulacak TV kanalının gibi ihtiyaçları için ilçe halkının bütçesinden harcama yapıldı. Ankara Mamak Belediyesi çalışanları, belediye başkanının çağrısıyla yapılan toplantıda kendilerinden AKP lehine propaganda yapmalarının istendiğini iddia etti. İddialara ilişkin Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse Evrensel’in sorularına yanıt vermedi.

Belediye envanterindeki 38 taşıt kayıp

Mamak Belediyesi’nin bütçe açığı, BirGün’ün haberine göre 2022 sonu itibarıyla 100 milyon lirayı aştı. Belediyenin bütçe açığı; 2020 ’de 4 milyon 315 bin lira 2021 ’de 28 milyon 727 bin lira, 2022 ’de 122 milyon 960 bin lira oldu. Mamak Belediyesi, 2013-2022 yılları arasında gerçekleştirdiği toplam 75 taşınmaz tahsisinin 42’sini Diyanet İşleri Başkanlığı için yaptı.

’de 4 milyon 315 bin lira ’de 28 milyon 727 bin lira, ’de 122 milyon 960 bin lira oldu. Mamak Belediyesi, 2013-2022 yılları arasında gerçekleştirdiği toplam için yaptı. Belediyenin envanterine kayıtlı 38 taşıt kayboldu. Diken’in haberine göre Sayıştay’ın 2021 raporları için yaptığı denetimde, belediye bu araçların beşinin satıldığını, sekizinin de hurdaya çıktığını savunurken, 25’i için de soruşturma başlatılacağını kaydetti.

Köse belediyede tam 24 akrabasını işe aldı

CHP’li Ferat Tokmak, Köse’nin tam 24 akrabasının belediyede işe alındığını tespit ettiklerini açıkladı.

Mamak Belediyesi’nin AKP’li Belediye Meclis Üyesi Esra Yılmaz, belediyede “Usulsüzlük ve yolsuzluk” tespit ettiğini açıklayarak Haziran 2021’de görevinden istifa etti. Yılmaz istifasını sosyal medyada paylaştığı bir video ile duyurarak, şunları söylemişti: “Belediyede yolsuzluk tespit ettim. Dava açtım. 9 yıl üye olduğum AK Parti’den bu yüzden istifa ediyorum. Tespit etmiş olduğum usulsüzlük ve yolsuzluk bundan sonra yargının işi. Sayın Köse ben sizi tercihlerinizle baş başa bırakıyorum. Mamak Belediyesi‘ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum. Yol yürüdüğüm değerli arkadaşlarıma hakkım varsa helal ediyorum. Dokuz yılımı verdim AK Parti’den işte bu yapıdan dolayı söz hakkım dahi gasp edildiği için istifa ediyorum.”

Belediye bütçesinden çiftçilere yapılan yardımların üstüne adını yazdırdı

2022 yılında Murat Köse, belediye bütçesiyle çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtılan tohum çuvallarına kendi adını yazdı . Çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtılan tohum çuvalları belediye bütçesinden alındı.

. Çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtılan tohum çuvalları belediye bütçesinden alındı. Ankara Belediyesi’nin AKP’li Grup Başkanvekili Murat Köse, ABB Başkanı Yavaş’ın 10 milyar liralık bütçeyi nerelere harcadığını sormak için verdiği ilanlara 59 bin lira ödedi.

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