Üç yılda üçüncü sel: Azdavay yine su altında kaldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve dükkanları su bastı.
Öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dükkan ve evlerin alt katlarına su doldu.
İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kentin geçen Devrekani Çayı'nın da debisi yükseldi. Azdavay Belediyesi ekiplerince bölgedeki söz konusu ev ve iş yerlerinden su tahliyesi gerçekleştirildi.
11 Ağustos 2021 yılında Kastamonu’da yaşanan selde büyük tahribata uğrayan Azdavay ilçesi, 24 Haziran 2022 yılında da su altında kalmıştı. (AA)