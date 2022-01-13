Üç yaşındaki Ayşenur'un ölümü sonrası anne ve dayı tutuklandı

Burdur’da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Ayşenur K., kendisini sabah uyandırmak isteyen annesine herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine anne Kader K.’nin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri Ayşenur’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç, gözaltına alındı. Dayı Hızır Tunç Ç., emniyetteki ifadesinde, Ayşenur’un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli, anneanne Yüksel K., ise tanık sıfatıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan anne Kader K., ve Ayşenur’u dövdüğünü itiraf eden dayı Hızır Tunç Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)