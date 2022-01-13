Zincir marketlerde çok sayıda ürünün satışına yasak geliyor

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı, birkaç maddelik torba teklif şeklinde Meclis’e sunulacak.

Torba teklifle, özellikle zincir marketlerde satılamayacak ürünler belirlenecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, hazırlanan torba teklifle zincir marketlerin açılmasına ilişkin kriterler büyüklüklerine göre hangi ürünleri satamayacaklarını belirleyecek. Bin 500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklanacak. Züccaciye, tekstil ürünleri gibi mallara da marketlerin büyüklüklerine göre satış yasağı getirilecek.