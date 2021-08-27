Üç şarttan birini yerine getirmeyen 6 Eylül'den itibaren uçağa alınmayacak

SunExpress Hava Yolları, 6 Eylül'den itibaren uçuşlarda uygulanacak kuralları açıkladı.

Kalkıştan önce aşı sertifikası, son 180 gün içinde hastalığın geçirilmesi veya kalkıştan 48 saat önce PCR negatif sonucu istenecek.

Açıklama şöyle:

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından en son yayınlanan genelge doğrultusunda, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek olan tüm yolcularımızın, kalkıştan önce aşağıda yer alan dokümanlardan birini ibraz etmeleri zorunlu hale gelecektir:

1. En az 14 gün önce gerekli tüm dozların tamamlandığını kanıtlayan aşı sertifikası

2. Bilimsel olarak bağışıklık kazanıldığı kabul edilen süre içinde alınmış iyileşme belgesi (son 180 gün içerisinde hastalık geçirildiğinin ve iyileştiğinin belgesi)

3. Kalkıştan önceki 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testi sonucu: PCR testi, Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yaptırılabilir.

Yukarıda bahsi geçen dokümanlardan herhangi birini ibraz edemeyen yolcularımızı ilgili uçuşlarımıza kabul edemeyeceğimizi hatırlatmak isteriz. Yukarıda bahsedilen koşulların yerine getirilip getirilmediği uçuş öncesi check-in esnasında HES kodu üzerinden kontrol edilecektir.