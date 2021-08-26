Bakanlık açıklaması: 257 ölüm, 19 bin 616 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de bugün 257 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bakanlık yeni vaka sayısını 19 bin 616 olarak duyurdu.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 297 bin 68, bugün iyileşenlerin sayısı 15 bin 205 oldu.

Koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünde ikinci doz yapılma oranı ise yüzde 58,23 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" diye belirtti.