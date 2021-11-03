'Üç Kuruş' dizisine tepki: 'Bir an önce yayından kaldırılmalıdır'

1 Kasım 2021’de Show TV’de gösterime giren “Üç Kuruş” adlı diziye CHP İzmir Milletvekili ve eski Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Özcan Purçu'dan tepki geldi.

"Romanların yaşamlarını derinden etkileyen sorunlar söz konusu olduğunda sessiz kalmayı tercih eden ana akım medya, reyting uğruna Romanların yaşamlarını gerçeklerle hiçbir bağlantısı olmayan basmakalıp yargılar üzerinden bir reyting unsuru olarak sunmaktadır" diyen Purçu, dizide Romanların farklı tanıtıldığını dile getirdi.

Purçu "Romanlara dair herhangi bir bilgisi olmayan bir çocuk ya da vatandaşımız, bu diziyi izlediğinde; Romanların yoksulluk nedeniyle suça yönelmiş, küfürbaz ve kaba, suç örgütlerine karışan, duyarsız, katil, hırsız, dolayısıyla potansiyel suçlu olduklarını düşünecek, bilinçaltında Romanlara karşı önyargı besleyecektir" dedi.

Dizinin bir an önce yayından kaldırılması gerektiğini söyleyen Purçu "Özgürlük temelinde ele alınan bazı ufak detaylara müsamaha göstermeyen RTÜK, ayrımcılık, şiddet, kavga, ağır suçlar gibi unsurlar söz konusu olduğunda ne sansür ne de bir yaptırım uygulamamaktadır! RTÜK başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarını harekete geçmeye davet ediyorum!” ifadesini kullandı.