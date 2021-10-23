Arka Sokaklar dizisinin set emekçilerinden eylem

Reytinglerde sürekli üst sıralarda yer aldığı belirtilen Arka Sokaklar adlı dizinin set emekçileri, haftalardır maaş alamadı, duruma tepki göstererek sete çıkmama kararı aldı.

Haber Merkezi

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizinin set emekçileri haftalardır maaşlarını alamıyor.

MedyaRadar’ın haberine göre oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar haftalıklardan 1 kuruş dahi alamadığı ortaya çıktı. Öte yandan 24 Ağustos’ta sete çıkan Arka Sokaklar’da görev alan set işçilerinin sigortaları ise 20 Ekim’de yapıldı.

8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşanan bu gelişmenin ardından set emekçileri paralarını alana kadar sete çıkmama kararı aldı. Söz konusu karar yönetime bildirildi.

Bu adımın ardından 8 haftalık alacakların üç hafta sonra yapılacağı açıklandı. Bu kararla birlikte set emekçileri 3 hafta daha açlığa terk edildi. 

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