TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "Patronlar tedirginmiş... Yavuz hırsızlar sahnede" manşetiyle çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun "tedirginiz" açıklamasına yanıt verilen manşette, "Rıfat Bey halkı ahmak yerine koymayı bırakmalıdır. Çünkü biliyoruz ki artan döviz kuru sayesinde temsil ettiği nice ihracatçı patron kârına kâr katmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Gazetenin manşeti şöyle:

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz gün yaptığı faiz indirimi sonrası dövizin yükselişi devam ediyor. AKP iktidarı ve patronlar, el ele ülkeyi her başlıkta dışa bağımlı hale getirdiler. Durum böyleyken dövizin her yükselişinde gıdamız pahalanıyor, yakıtımız pahalanıyor, giysimiz pahalanıyor.

“Dolar artsa ne olacak, dolarla mı maaş alıyorsun, dolar borcun mu var?” diye sululuk yapamıyorlar artık. Yapamıyorlar ama olan yine halka oluyor. Her şeye fahiş zamlar gelirken, bir tek emekçilerin ücreti artmıyor. Aksine emekçinin maaşı eriyor.

Dilimizde güzel bir deyim vardır, “yavuz hırsız ev sahibini bastırır” diye. Bugünlerde de yavuz hırsızların sık sık sahneye çıktıklarına tanık oluyoruz. Tescilli hırsız kulübü TÜSİAD, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve hükümeti eleştirmişti. Dün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu sahneye çıktı. “Tedirginiz” dedi ve “Faizlerin ve en asyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortamı temenni ediyoruz” diye ekledi.

Rıfat Bey halkı ahmak yerine koymayı bırakmalıdır. Çünkü biliyoruz ki artan döviz kuru sayesinde temsil ettiği nice ihracatçı patron kârına kâr katmaktadır. Yüksek enflasyon halkı süründürmekte ama aynı zamanda patronlara kaynak aktarımı anlamına gelmektedir. Yıllarca emeğin örgütsüzleştirilmesi ve değerinin düşürülmesi için AKP’ye her türlü desteği verenler, bugünkü tablodan şikayet edemezler.

“Tedirginiz” diyenlerin hep bir ağızdan AKP’nin ilk yıllarında atılan adımlara işaret etmesi tesadüf değildir. Patronlar 2000’lerdeki gibi halkın elinde ne varsa patronlara kelepir fiyatına bırakılmasını, yağlı teşvikler verilmesini istemektedir.

Rıfat Bey’e de, diğer patron örgütlerine de karnımız tok! Ülkemiz bu batağa onların kâr hırsı nedeniyle saplandı, kurtuluşumuz da onları sırtımızdan atmakla başlayacak.