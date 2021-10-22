Rifat Hisarcıklıoğlu 'tedirginiz' dedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla da bilinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve kurdaki yükselişe ilişkin açıklama yaptı.

"Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir" diyen Hisarcıklıoğlu, "Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır" ifadesini kullandı.