Üç kez aday yapılmayan İbrahim Tatlıses AKP’den 4. defa aday adayı oldu

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için milletvekili adayı ve aday adayı olmak için partilere başvurular sürüyor.

Daha önce AKP'den 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, yeniden AKP'den milletvekili aday adayı olmaya karar verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini sık sık dile getiren şarkıcı Tatlıses, Gazete Magazin'in haberine göre Şanlıurfa'dan aday adaylığına başvuruda bulundu.

'Bu kez doğru kararı verdiniz verdiniz...'

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette... Manasını hemşerilerime sorun bilir. Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşerilerime söylüyorum; bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Tatlıses'in adaylık serüveni