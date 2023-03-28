Üç kez aday yapılmayan İbrahim Tatlıses AKP’den 4. defa aday adayı oldu

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için milletvekili adayı ve aday adayı olmak için partilere başvurular sürüyor.
Daha önce AKP'den 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, yeniden AKP'den milletvekili aday adayı olmaya karar verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini sık sık dile getiren şarkıcı Tatlıses, Gazete Magazin'in haberine göre Şanlıurfa'dan aday adaylığına başvuruda bulundu.
'Bu kez doğru kararı verdiniz verdiniz...'
İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette... Manasını hemşerilerime sorun bilir. Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşerilerime söylüyorum; bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Tatlıses'in adaylık serüveni
- 1991 Türkiye genel seçimlerinde Şanlıurfa 1. bölge milletvekilliği için bağımsız aday oldu, seçilemedi.
- 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilemedi.
- 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce AKP'den adaylık başvurusunda bulundu ancak aday gösterilmedi. Bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat sonradan adaylığını geri çekti.
- 2015 seçimlerinde de memleketi Şanlıurfa'dan AKP'ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı fakat seçilemedi.
- 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler için AKP'de 2. kez milletvekili aday adayı olmak için başvuru yaptı fakat tekrar aday olarak gösterilmedi.