Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ediyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

İttifaka katılmayacaklarını açıklamalarının ardından Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılan 4. parti olmuştu. Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

Erdoğan ile Erbakan bu gelişmenin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek.

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılmak için “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılmasını” talep etmişti. Yeniden Refah Partisi’nin bu talebine tepki yağmıştı.