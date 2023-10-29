Üç kadınla 'evlenmişti', 'niyeti dörde kadar gitmekti': YRP Milletvekili Yüksel yeniden evlendi

Hayatının bir döneminde aynı anda üç kadınla "evlenen" ve "Niyetim dörde kadar gitmekti" diyen Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya Milletvekili Ali Yüksel, 74 yaşında dördüncü kez evlendi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Konya'dan milletvekili seçilen Yüksel'in, TBMM'ye girdikten sonra aynı anda üç kadınla "evli" olduğu iddia edilmişti. Yüksel söz konusu iddiayı yalanlamış ancak sonrasında "Hayatımın bir döneminde üç tane eşim oldu. Allah rahmet eylesin ilk eşim vefat etti. Daha sonra iki eş ile kaldım. Ama benim niyetim dörde kadar gitmekti" açıklamasında bulunmuştu.

Kanunen birden fazla kişiyle evli olmanın yasak olmasına karşın TBMM'de milletvekilliği yapan Yüksel, çok eşliliği "Allah müsaade etmiş. Kanunları kim yapıyor, insanlar yapıyor. Ama ben Allah’a hesap vereceğim. Öldüğüm zaman beni Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yargılamayacak, hesabı onlara vermeyeceğim. Ben Allah’a hesap vereceğim. Allah’ın müsaadesine göre hayatımı tanzim ederim" ifadeleriyle savunmuştu.

Ayrıca Yüksel'in evliliğe dair "Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir. Aynı zamanda çocukların anası babası belli meşru bir şekilde çoğalmasını sağlamak içindir. Birincisi cinsel ihtiyacını nasıl giderecek? İkincisi; piyasayı piçler ile mi dolduralım" sözleri de dikkat çekmişti.

Nikah şahidi Erbakan

74 yaşındaki Yüksel, dördüncü evliliğini gerçekleştirdi.

Yüksel'in nikah şahitliğini ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptı.

Özel hayatının güncel durumuna dair en son Ağustos ayında konuşan Yüksel, "Şu anda iki eşiniz mi var" sorusuna, "Onlardan birisi ile de bazı birikimler sebebi ile ayrıldım. Şimdi öbürü ile de olan evliliğimiz pamuk ipliğine bağlı. Ondan da ayrılabilirim. Allah nikâhlanmayı nasıl meşru kılmış ise ayrılmaya da müsaade etmiş. Öyle diyelim" yanıtını vermişti.