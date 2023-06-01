Refah Partili vekilin üç eşinin olduğu ortaya çıktı: 'Dörde de sıcak bakıyor...'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrası Yeniden Refah Partisi’nden Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel’in, yıllar önce 3 eşi olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre, hatta kendisiyle yapılan bir röportajda 4’üncü eşe de sıcak baktığını söyledi. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nda genel sekreterlik ve genel başkanlık görevlerinde bulunan Yüksel, 2009’da Devlet Bakanı Faruk Çelik’in de danışmanlığını yaptı.

Yüksel’in üçüncü eşi Dilber Yüksel, bir kitap çalışması için verdiği röportajda, eşine 11 yaşındayken âşık olduğunu söylemiş, 4. evliliği de “hakkı” olarak değerlendirmişti.