Üç ayda en az 518 bin kişi işten çıkarıldı

Salgın sonrası uygulanan ve adına "işten çıkarma yasağı" denilen uygulamayla birlikte yüzbinlerce emekçi ücretsiz izne çıkarılmış, emekçiler bu dönemde İşsizlik Fonu'ndan açlık sınırının yarısı kadar bir ücret alabilmişti.

Söz konusu uygulamanın sona ermesi sonrasında patronlar en az 518 bin kişiyi işten çıkardı.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalara neden olan işsizlik verilerine karşılık İŞKUR'un açıkladığı işsizlik maaşı başvuruları son 3 ayda büyük bir dalgaya işaret ediyor. Eylül ayı istatistiklerine göre, yasakların kalkmasının ardından temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 518 bin kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu.

İŞKUR'un yayınladığı işsizlik sigortası verilerine göre, 2002 yılı ile 2021 Haziran sonunu kapsayan dönemde 14.8 milyon kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu. Yasakların kalkmasının ardından geçen 3 aylık dönemi de kapsayan eylül sonu verilerine göre, bu sayı toplam 15.3 milyonu aştı. Bu veriler 3 ayda işsizlik maaşı için 518 bin başvurunun yapıldığını ve en az bu kadar çalışanın daha işten atıldığını ortaya koyarken, ağır şartlar nedeniyle başvuruların bir kısmı kabul edilerek maaş ödemelerine geçiş yapıldı.