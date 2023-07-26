Üç ayda 663 milyon lira reklam parası harcayan THY'de Fahrettin Altun'un eşi için devam kararı

Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı ile bağlı ortaklıklarının finansal tabloları, şirketin reklam ve tanıtım giderindeki artışı gözler önüne serdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ile AKP’li Melih Şükrü Ecertaş’ın yönetim kurulunda yer aldığı şirketin mali tabloları ortaya çıktı.

Yüzde 158 arttı

Tablolara göre, çalışanlarına yönelik mobbing iddiaları ile gündeme gelen THY’nin Ocak Mart 2023 dönemindeki reklam ve tanıtım gideri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 arttı.

Mali tablolara göre, 2022’in ilk üç ayında 256 milyon lira olan reklam ve tanıtım gideri, bu yılın ilk üç ayında 663 milyon TL’ye fırladı.

Danışmanlığa 50 milyon

Şirketin kasasından müşavirlik ve danışmanlık hizmet alımı için ise bu dönemde 50 milyon lira çıktı. THY’nin reklam ve tanıtım için ödediği tutarda yıllar itibarıyla artış yaşandı. 2015’te 563 milyon TL, 2017’de ise 910 milyon liralık harcamaya imza atıldı. Yıllar içinde reklam ve tanıtıma ödenen meblağ şöyle:

2019: 994 milyon lira

2021: 696 milyon lira

2022: 1 milyar 847 milyon lira

2023 (Ocak-Mart): 663 milyon lira

AKP’li isimlerle devam

Öte yandan THY, Fatmanur Altun ile Melih Şükrü Ecertaş’ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin devamına da karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilen karar kapsamında, Altun ile Ecertaş’ın, bağımsız yönetim kurulu üye adaylıklarına 21 Temmuz 2023 tarihli yazı ile ‘uygunluk’ verildiği belirtildi.