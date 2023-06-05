Üç ay sonra bir dolar kaç TL olacak? Tahmini açıkladılar

Goldman Sachs analistleri 3 Haziran tarihli raporlarında üç, altı ve on iki aylık dönemler için dolar/TL tahminlerini kur üzerindeki baskılara atıf yaparak yukarı yönlü revize etti.

Bloomberght'nin haberine göre, Goldman Sachs analistleri üç aylık Dolar/TL tahminini 19’dan 23’e, altı aylık tahminini 21’den 25’e, on iki aylık tahminini 22’den 28’e yükseltti.

Analistler uluslararası rezervlerin daha önce ciddi lira zayıflığının görüldüğü seviyelere yakın olduğunu ve net rezervlerin negatif bölgeye geçtiğini belirtti.

Analistler “Liranın zayıflayıp zayıflamayacağı değil ne zaman zayıflayacağı söz konusu” değerlendirmesini yaptı.