Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre bu ay itibariyle zam oranları şöyle:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

Refah payı katkısıyla birlikte maaş zammının yüzde 45'e ulaşabileceği ifade ediliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin lira yapacaklarını açıklamıştı

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.