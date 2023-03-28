Üç anket şirketinin yöneticisi son tabloyu açıkladı

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, MetroPOLL Araştırma Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar ve Avrasya Araştırma Merkezi Kurucusu Kemal Özkiraz; Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanacağını ifade etti.

3 anket şirketinin yöneticisi, Artı Gerçek'ten Anıl Bölükbaş'a konuştu.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Cumhur İttifakı’nda yüzde 53’lerden yüzde 38-40’lara bir gerileme olduğunu söyledi.

Pösteki, "Türkiye’de şu an yüzde 60’lık gözüken ve ileride daha da artacak bir değişim talebi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii adaylar belli olana kadar cumhurbaşkanlığı ile ilgili eğilimlere de baktık. Erdoğan, karşısındaki aday kim olursa olsun yüzde 38-40 bandında bir oya sahip” dedi

MetroPOLL Araştırma Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar’a göre, Şubat ayında Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 2 puan gerisindeydi. Sencar, Millet İttifakı’ndaki krizin ardından Kılıçdaroğlu’nun 2.5 puan öne geçtiğini ve bunun sebebinin adaylığının kesinleşmiş olması olduğunu belirtti. Sencar, “İnsanlar Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra onu tanır hale gelmedi. Ama insanlar adayın kendisine oy verir. Belirleyici olan adayın kendisidir. Çünkü koltuğa o oturacak” diye konuştu.

Sencar, Mart ayı anketlerine göre Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın yüzde 2.5 oranında önünde görünse de bu oranın değişmeyecek bir oran olmadığını belirtti. Sencer, bu noktada Muharrem İnce’nin alacağı oy oranının önemli olduğunu vurguladı: “Şu anda iki aday daha var. Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Bunların alacağı oy bu oranı değiştirebilir. Bu ay itibariyle Memleket Partisi’nin oy oranı yüzde 3.14. Eğer İnce’nin aday olarak oyu yüzde 5’i bulursa seçim ikinci tura kalır. Erdoğan’ı yüzde 2.5 bir oran ile aşamazsınız. En az yüzde 8-9’luk bir fark gerekir. Ancak Mart ayı rakamlarını dikkate aldığımızda Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanabileceğini söyleyebiliriz. Ancak seçim ikinci tura kalırsa kim 301 milletvekilini aşarsa onun kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.”

Avrasya Araştırma Merkezi Kurucusu Kemal Özkiraz da yaptıkları anketlere göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacak gibi gözüktüğünü ancak diğer adaylar hala bir risk barındırdığını söyledi. Diğer adayların seçim yaklaştıkça yarıştan düşeceğini öngördüğünü ifade eden Özkiraz, seçmenlerin de seçimi kazanma ihtimali yüksek olan Kılıçdaroğlu’na yöneleceğini belirtti.