Peker'in avukatı: Seçim gecesi bizi eve sokmak isteyen herkese karşı direnmeliyiz

Ülkü mafya Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in 'Türkiye'nin seçim sürecinde sokak çatışmaları içine çekileceğine' ilişkin iddialarına dair açıklamada bulundu.

Halk TV'de yayımlanan 'Kayda Geçsin' isimli programa konuk olan Barkın, "Hatırlarsınız, Sedat Peker, 'seçim sürecinde Türkiye’nin sokağa davet edileceği, sokak çatışmalarının içine sürükleneceğini ilişkin değerlendirmeleri vardı. O değerlendirmeler, Sinan Ateş cinayetiydi. Başka kargaşalar da oldu" ifadelerini kullandı.

Barkın sözlerine şöyle devam etti:

"Şunu söylemek lazım; seçime kadar bizi sokağa davet eden herkese direnmeliyiz. Seçim gecesi de bizi eve sokmak isteyen herkese karşı direnmeliyiz."