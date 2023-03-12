Muharrem İnce'den Sedat Peker için başlatılan kampanyaya destek: 'Bırakın konuşsun'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ülkücü mafya Sedat Peker'e Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uygulanan internet yasağının kaldırılması için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sedat Peker’e yönelik dijital tecritin kaldırılmasını destekliyorum ve ben de imza veriyorum. Bırakın konuşsun, bildiklerini anlatsın, iddiaları yargıya taşınsın ve ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar araştırılsın” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker’e yönelik dijital tecritin kaldırılmasını destekliyorum ve ben de imza veriyorum. Bırakın konuşsun, bildiklerini anlatsın, iddiaları yargıya taşınsın ve ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar araştırılsın.https://t.co/XzR4bzVytZ — Muharrem İNCE (@vekilince) March 11, 2023

Suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde internetten paylaşım yapması yasaklanan Sedat Peker hakkında imza kampanyası başlatılmıştı.

“Dijital tecridi durdur, Sedat Peker’i konuştur” başlıklı kampanyasının yürütücüsü Sedat Peker'in eşi Özge Peker olmuştu.